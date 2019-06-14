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"Мерзавка": Малышеву гонят с работы после скандала

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Слова ведущей "Жить здорово" возмутили многих

Елена Малышева предложила обсудить тему "Откуда берутся кретины" в новом выпуске своей программы, посвященной детям-аутистам. Это вызвало резко отрицательную реакцию публики.  

"Слово "кретин" – это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости", – заявила ведущая "Жить здорово".

Использованные ею слова покоробили многих. Не осталась в стороне и Ксения Собчак. "Какая жесть… Малышева в себе вообще?" – написала журналистка в своем телеграмм-канале "Кровавая барыня". И процитировала телеграмм-канал "Шулика":

"Мерзавка Елена Малышева посвятила сегодняшнюю программу детям больным аутизмом. На фото ее название. Это позорище просто!"

Тем временем ведущая "Жить здорово" разместила в Instagram свежее видео. В ролике она как ни в чем не бывало анонсировала новый эфир. А подписчики продолжали негодовать:

"Женщина в халате типа врача, Малышева, уйди с экрана сама достойно, пока тебя не выперли с позором, и пройди обследование у настоящих врачей, срочно", "А  что Вы не выкладываете вырезку про детей-кретинов? Вы на всю страну поносите детей с умственно отсталым диагнозом? Кретинизм – это Ваша передача!... Я против таких шоу, в которых детей с патологиями называют "идиотами" и "кретинами"!", "Это уже маразм", "Я с Вас в шоке... И почему Вы до сих пор не извинились?", "Малышева, неужели Вам совсем деньги затмили глаза? И разум?Когда же это закончится? Одна передача скандальней другой! С Вашем именем в последнее время слышны только скандалы! Хоть бы людей с ментальными нарушениями не трогали, подумайте какого им было смотретэту передачу? Или Вы их уже и за людей не считаете?!"    

Сама телезвезда не комментирует претензии к своим словам. Ее представитель сообщил журналистам, что она объяснится позже, передает "Национальная служба новостей".

Программа, после которой разразился громкий скандал, вышла в эфир в четверг, 13 июня, напоминает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА
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