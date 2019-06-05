"Сладко – хорошо": Малышева удивила словами о пожилых женщинах

Самая медийная женщина-врач страны сделала шокирующее заявление

Известная телеведущая с медицинским образованием Елена Малышева в выражениях не стесняется. Одни находят ее высказывания потешными, другие – слишком откровенными, несколько пошлыми и даже вульгарными. Но женщина-врач не унимается.

Людей после 50 лет она назвала бесполезными: мол, природа в них не нуждается, поэтому изобрела переедание, дабы истреблять пожилых.

"Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха, – поделилась Малышева в беседе с RNS, добавив. – Сладко – хорошо".

При этом Елена Васильевна отметила, что лишние килограммы подступают к женщинам после 45-ти, что связано с физиологическими процессами. По той же причине представительницы прекрасной половины набирают вес во время беременности.

Что касается дам в возрасте, ожирение подступает из-за дефицита тестостерона и снижения физической активности, в результате чего теряется мышечный тонус. Между тем инфаркт, инсульт и рак – верные спутники обладательниц слишком пышных форм.