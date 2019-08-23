На Малышеву набросились из-за "подлого поступка"

Телеведущую обвиняют в нарушении врачебной тайны

На съемках передачи "Здоровье" одной из зрительниц в зале стало плохо, оказалось, что у женщины случился эпилептический припадок. Медики сразу же оказали пострадавшей помощь, все происходящее засняли на камеру. Более того, Елена Малышева на фоне страдающей женщины начала рассказывать, как правильно оказать медицинскую помощь.

Видео с инцидентом Малышева выложила в социальные сети, где на нее набросились подписчики. Они уверены, что ведущая поступает подло по отношению к больной и нарушает врачебную тайну.

"Вы слышали о таком понятии, как "врачебная тайна? Хотя нет, вы не слышали", "На фоне пациентки лупить видосы", "Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!", "Как можно показывать такое на всю страну?", "А если бы вас сняли, когда вам стало плохо? Безобразие!",

– эмоционально отреагировали на пост в Сети.

Кто-то, наоборот, встал на защиту Малышевой. Поклонники ведущей уверены, что так она доносит необходимую информацию, и люди будут знать, что делать при эпилептическом припадке.

"Если вы стали свидетелем такой ситуации, надо знать правила. (1) Поверните голову человека набок; (2) Проследите, чтобы он не травмировался; (3) Не пытайтесь открыть рот; (4) Обязательно вызовите Скорую помощь", – написала телеведущая в Instagram.

Ранее Елена Малышева рассказала, что сделала прививку от слабоумия.