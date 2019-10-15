Звезда похвасталась стройной фигурой

Телеведущая Ольга Бузова снова порадовала своих подписчиков довольно откровенным видео. На своей странице в Instargam она предстала в шелковой пижаме и накинутом сверху халате, который она непринужденно сбрасывает, демонстрируя всем свою соблазнительную фигуру.

Пост Ольги, как всегда, вызвал бурную и неоднозначную реакцию в Сети:

"Не надоело кривляться? Родила б хоть для себя и бабки тратила на него", "Шикарная женщина", "Так ты же вся такая несчастная и одинокая! Перед кем тебе его носить?", "Олечка, на твоей фигуре всегда все прекрасно", "Это она накрашенная такая смелая, а ненакрашенная, как мышь облезлая", "Умничка большая. Но визажиста нужно менять", "Даёшь стриптиз в массы", "Я думала, что ты опять трусы снимать собралась!",

– разделилось мнение подписчиков телеведущей.

Ранее появилось смелое предположение о беременности звезды "Дома-2". Ольга не афиширует свою личную жизнь, однако журналисты подозревают звезду в романе с блогером Давидом Манукяном.