Нибиру
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Телеведущая Ольга Бузова снова порадовала своих подписчиков довольно откровенным видео. На своей странице в Instargam она предстала в шелковой пижаме и накинутом сверху халате, который она непринужденно сбрасывает, демонстрируя всем свою соблазнительную фигуру.
Пост Ольги, как всегда, вызвал бурную и неоднозначную реакцию в Сети:
"Не надоело кривляться? Родила б хоть для себя и бабки тратила на него", "Шикарная женщина", "Так ты же вся такая несчастная и одинокая! Перед кем тебе его носить?", "Олечка, на твоей фигуре всегда все прекрасно", "Это она накрашенная такая смелая, а ненакрашенная, как мышь облезлая", "Умничка большая. Но визажиста нужно менять", "Даёшь стриптиз в массы", "Я думала, что ты опять трусы снимать собралась!",
– разделилось мнение подписчиков телеведущей.
Ранее появилось смелое предположение о беременности звезды "Дома-2". Ольга не афиширует свою личную жизнь, однако журналисты подозревают звезду в романе с блогером Давидом Манукяном.
Состояние сопора стало критическим