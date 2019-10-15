Водонаева завернула огромную грудь в клеенку

Звезде пришлось попотеть

Алена Водонаева рассказала о своей любви к верхней одежде в посте, посвященном открытию нового бутика модного бренда в ГУМе. Звезда предстала на мероприятии в необычном плаще из клеенки и высоких ботфортах.

"Вообще не заморачиваясь насчёт того, что снизу, надеваешь пальто и вперёд <...> Кстати, если встречаетесь со своим мужчиной, наденьте на встречу только чулки и ботфорты под плащ",

– посоветовала Водонаева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). В комментариях образ звезды не оценили:

"Впервые мне не нравится. Как будто вся в клеенку одета. И выглядишь тут прям тетькой", "Мне кажется такие клеенчатые пальто совсем не практичны. Греть не греют, только потеешь", "Не очень, если честно", "Столько уловок знаете и такая классная и снова в разводе. Ну почему?".

Ранее звезда "Дома-2" опубликовала видео в облегающем латексном комбинезоне, позируя в полный рост около зеркала.