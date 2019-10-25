Звезда озадачила модным образом

Ольга Бузова продолжает свой тур по городам России. На днях певица отправится в Ростов-на-Дону.

На своей страничке в Instagram звезда пригласила поклонников на свой концерт и поделилась необычным фото. На снимке Ольга стоит на сцене в меховой накидке, накинутой прямо на концертное боди.

В комментариях подписчики иронично высказались и о манере одеваться Ольги, и о ее вокальных способностях:

"Пельмень видать", "Это шуба или ты волосатые?", "Кинг Конг жив !", "Петь не умеет, одна фанера", Фрик... закончит, как Джокер ...", "Доисторический костюм. Пещерный человек", "Логика Бузовой: одеть боди и сверху шубу", "что за зверь", "Горбун из Нотердама?", "Горилла в образе", "Ну и страшила как первобытный человек истинный твой образ".

Впрочем, многие комментаторы готовы принимать Ольгу такой, какая она есть:

"Наша самая лучшая и трудолюбивая девочка", "Красотка", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Мы тебя сильно любим", "Наша любимая и дорогая, Королева наша Крутая Любим очень".

Нашлись и такие, кто заявил, что Бузова подражает Дженнифер Лопес:

"Зачем подражать Ло? Не хорошо", "Косит под лопез!!!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.