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Ольга Бузова продолжает свой тур по городам России. На днях певица отправится в Ростов-на-Дону.
На своей страничке в Instagram звезда пригласила поклонников на свой концерт и поделилась необычным фото. На снимке Ольга стоит на сцене в меховой накидке, накинутой прямо на концертное боди.
В комментариях подписчики иронично высказались и о манере одеваться Ольги, и о ее вокальных способностях:
"Пельмень видать", "Это шуба или ты волосатые?", "Кинг Конг жив !", "Петь не умеет, одна фанера", Фрик... закончит, как Джокер ...", "Доисторический костюм. Пещерный человек", "Логика Бузовой: одеть боди и сверху шубу", "что за зверь", "Горбун из Нотердама?", "Горилла в образе", "Ну и страшила как первобытный человек истинный твой образ".
Впрочем, многие комментаторы готовы принимать Ольгу такой, какая она есть:
"Наша самая лучшая и трудолюбивая девочка", "Красотка", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Мы тебя сильно любим", "Наша любимая и дорогая, Королева наша Крутая Любим очень".
Нашлись и такие, кто заявил, что Бузова подражает Дженнифер Лопес:
"Зачем подражать Ло? Не хорошо", "Косит под лопез!!!"
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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