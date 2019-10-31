Экс-участница телешоу взбудоражила публику страшным известием

Виктория Романец опубликовала в соцсети страшное фото с родственницей. У той разбита голова, лицо залито кровью, глаза выпучены будто от ужаса. Но подписчиков напугало не только фото - слова под ним шокировало их.

"Я убила сестру!.. Я взялась за старое! ",

– сообщила бывшая звезда "Дома-2". Потом, спросив подписчиков, готовы ли они "к самому жаркому празднику осени", намекая на Хеллоуин, который отмечается 31 октября, добавила: "Завтра каждая моя публикация будет нести провокационный характер и бурю негодований". И объявила, что вскоре опубликует еще и видео.

Так и произошло – в соцсети равнодушных не осталось. Многие были поражены и недовольны:

"Это же страшно", "Жесть", "Это жуть... зря так шутите...", "Реально уже страшно", " И зачем отмечать этот сатанинский праздник".

Нашлись и те, кто остался доволен. "Круто. Очень интересно", "Главное повеселилась", "Классно", – прокомментировали такие, отметив, что с нетерпением ждут ролика. И он уже появился на странице бывшей учатницы телестройки.

Виктория Романец и ранее была участницей шокирующих сцен. В апреле она показалась с огромным ножом в руке, а до этого так поранилась в драке с мужем, что была буквально залита кровью.