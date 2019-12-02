Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Солнцев сбежал от лысой больной жены

Солнцев сбежал от лысой больной жены
Гоген Солнцев. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен уехал отдыхать на море

Пока жена Гогена Солнцева борется с болезнью, эпатажный шоумен путешествует. Солнцев опубликовал снимок на фоне моря и призвал подписчиков следить за своим здоровьем.

"Самое важное в жизни – это здоровье и гармония с самим собой! Не запускайте себя, проверяйтесь полностью!", – подписал шоумен свой пост в Instagram. При этом Солнцев никак не прокомментировал состояние своей супруги Екатерины Терешкович, уже более месяца скрывающейся в больнице.

"А где бабуля?", "Катя вшей изгнала?", "А где Катя?", "Катя, похоже, вовремя диспансеризацию не прошла", "Давай Катю сюда! Чтоб мы знали, что с ней все хорошо и вы вместе", "Вот блин, как же до тебя не доходит, не нужен ты народу без Катюхи, верни нам бабку!",

– прокомментировали подписчики фото Гогена. Большинство пользователей были обеспокоены здоровьем Терешкович и тем, вместе ли супруги.

Напомним, ранее в Сети появилось фото, на котором Екатерина предстала без волос и с красными пятнами на голове. Солнцев объяснил, что на фоне алкогольной зависимости у супруги нашли ряд серьезных заболеваний, от которых она сейчас лечится.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Перестаньте говорить о придурках.эио же настолько глупо
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей