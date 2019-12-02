Шоумен уехал отдыхать на море

Пока жена Гогена Солнцева борется с болезнью, эпатажный шоумен путешествует. Солнцев опубликовал снимок на фоне моря и призвал подписчиков следить за своим здоровьем.

"Самое важное в жизни – это здоровье и гармония с самим собой! Не запускайте себя, проверяйтесь полностью!", – подписал шоумен свой пост в Instagram. При этом Солнцев никак не прокомментировал состояние своей супруги Екатерины Терешкович, уже более месяца скрывающейся в больнице.

"А где бабуля?", "Катя вшей изгнала?", "А где Катя?", "Катя, похоже, вовремя диспансеризацию не прошла", "Давай Катю сюда! Чтоб мы знали, что с ней все хорошо и вы вместе", "Вот блин, как же до тебя не доходит, не нужен ты народу без Катюхи, верни нам бабку!",

– прокомментировали подписчики фото Гогена. Большинство пользователей были обеспокоены здоровьем Терешкович и тем, вместе ли супруги.

Напомним, ранее в Сети появилось фото, на котором Екатерина предстала без волос и с красными пятнами на голове. Солнцев объяснил, что на фоне алкогольной зависимости у супруги нашли ряд серьезных заболеваний, от которых она сейчас лечится.