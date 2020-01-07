Пожилая женщина продолжает шокировать народ

Престарелая супруга эпатажного Гогена Солнцева продолжает удивлять людей неординарными поступками.

На этот раз 65-летняя женщина распространила новый полуобнаженный снимок, на котором она выпячивает свой зад, опираясь на мотоцикл. Многие подписчики, как и ожидалось, негативно восприняли такое откровение, назвав крайне неприличным демонстрировать свои прелести в таком возрасте.

"АХАХХАХ ЧТООО", "Где ум!!!!!!!!Где разум!!!!!!Для меня это шок", "Червивое яблоко", "Господи дай мне это развидеть.", "О душе пора думать а не о теле!". "Кошмар, умом бабуля тронулась.В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить,, без права выхода"

Другие заступились за своего кумира. Поклонники заявили, что Екатерина выглядит отлично для своих лет и поэтому вправе демонстрировать свое тело.

"Прекрасная фигура для её возраста", "Классно выглядит чего вы к ней привязались.Катюха всё классно!!!", "Прекрасно выглядит для своих лет. Прицепились завистники", "Дерзкая мадам! Вот вам всем, умничка!!!", "Очень Катюш ты крутая , мне бы такой быть в твои то годы , как девченка молодая , фору много дала"

Ранее Солнцев рассказал, в каких образах он видит престарелую супругу дома.