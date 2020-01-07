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Престарелую жену Солнцева разнесли за голые фото

Престарелую жену Солнцева разнесли за голые фото
Пожилая женщина продолжает шокировать народ

Престарелая супруга эпатажного Гогена Солнцева продолжает удивлять людей неординарными поступками.

На этот раз 65-летняя женщина распространила новый полуобнаженный снимок, на котором она выпячивает свой зад, опираясь на мотоцикл. Многие подписчики, как и ожидалось, негативно восприняли такое откровение, назвав крайне неприличным демонстрировать свои прелести в таком возрасте. 

"АХАХХАХ ЧТООО", "Где ум!!!!!!!!Где разум!!!!!!Для меня это шок", "Червивое яблоко", "Господи дай мне это развидеть.", "О душе пора думать а не о теле!". "Кошмар, умом бабуля тронулась.В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить,, без права выхода"

Другие заступились за своего кумира. Поклонники заявили, что Екатерина выглядит отлично для своих лет и поэтому вправе демонстрировать свое тело. 

"Прекрасная фигура для её возраста", "Классно выглядит чего вы к ней привязались.Катюха всё классно!!!", "Прекрасно выглядит для своих лет. Прицепились завистники", "Дерзкая мадам! Вот вам всем, умничка!!!", "Очень Катюш ты крутая , мне бы такой быть в твои то годы , как девченка молодая , фору много дала"

Ранее Солнцев рассказал, в каких образах он видит престарелую супругу дома. 

Сергей САЗОНОВ

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