Супруга отказалась сопровождать экс-звезду "Дома-2"

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев продолжает радовать поклонников перипетиями бурной личной жизни. На новогодние праздники он отправился в Таиланд вместе со спутницей: но не с супругой Екатериной Терешкович, а с подругой по имени Лидия. По традиции, мужчина выбрал даму значительно старше себя, при этом уверяя, что отношения между ними чисто дружеские.

"Катя... отказалась, прилетать к нам, когда узнала, что мы в одном номере живем, хотя и спим на разных кроватях, исключительно как друзья", – признался Солнцев StarHit. И добавил, что пока еще не расстался с Терешкович окончательно, хотя и резвится сейчас с новой подругой на тропических пляжах. Он мечтает, чтобы супруга справилась с алкогольной зависимостью: "Катя пила, пила сильно... Она ничего не помнит. Катя сменила три – четыре клиники... Я так жил эти полгода".

Новая подружка Гогена купила для его жены весьма необычный сувенир – фигурку скелета в черном тюлевом платьице и огромной шляпе. Что означает этот символ, можно только догадываться.

Ранее сообщалось о жутком состоянии Екатерины Терешкович и о том, на какие жертвы она пошла ради Гогена Солнцева.