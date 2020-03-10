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Мошенники нашли новую схему обмана россиян

Деньги с карт честных граждан уводят хитроумным способом

Во второй половине 2019 г. злоумышленники начали использовать новый метод кражи денег с банковских счетов соотечественников. Об этом рассказали журналисты. 

Схема под названием "Белый кролик" работает так: клиент вначале попадает на сайты с опросами, где ему обещают вознаграждение, а затем получает письмо о выигрыше, содержащее вредоносную ссылку, сообщают "Известия". 

Потерявший бдительность гражданин раскрывает CVC-коды, а также пароли от интернет-банка, чем и пользуются мошенники. При этом каждый этап этой схемы не вызывает подозрений у служб безопасности банков. Злоумышленники используют сайты-однодневки и воруют небольшие суммы, поэтому люди не спешат обращаться за помощью к полицейским. 

Как напоминает агентство НСН, в последнее время мошенники также часто крадут деньги, создавая "зеркальный сайт банка". Человек попадает на уловку недобросовестных людей, когда заходит в личный кабинет. 

Валентина МАЙОРОВА

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