Деньги с карт честных граждан уводят хитроумным способом

Во второй половине 2019 г. злоумышленники начали использовать новый метод кражи денег с банковских счетов соотечественников. Об этом рассказали журналисты.

Схема под названием "Белый кролик" работает так: клиент вначале попадает на сайты с опросами, где ему обещают вознаграждение, а затем получает письмо о выигрыше, содержащее вредоносную ссылку, сообщают "Известия".

Потерявший бдительность гражданин раскрывает CVC-коды, а также пароли от интернет-банка, чем и пользуются мошенники. При этом каждый этап этой схемы не вызывает подозрений у служб безопасности банков. Злоумышленники используют сайты-однодневки и воруют небольшие суммы, поэтому люди не спешат обращаться за помощью к полицейским.

Как напоминает агентство НСН, в последнее время мошенники также часто крадут деньги, создавая "зеркальный сайт банка". Человек попадает на уловку недобросовестных людей, когда заходит в личный кабинет.