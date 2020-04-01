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Свадьбы в России могут запретить на несколько месяцев

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Регистрацию браков хотят отложить до 1 июля

Из-за эпидемии коронавируса влюбленные пары и желающих развестись супругов ждет неприятный сюрприз. Власти подумывают над тем, чтобы временно отложить регистрацию браков и разводов. Об этом рассказал замминистра юстиции РФ Денис Новак.

Ведомство, по его словам, предложило принять такую меру до 1 июля, когда, предположительно, эпидемию уже удастся побороть.

Министерство также предложило поженить пары, которым уже назначили дату регистрации, попозже. Однако если это невозможно, в качестве исключения провести церемонию можно будет без посторонних людей, передает РИА "Новости". 

Позже Новак уточнил, как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", что свадьбы и разводы отложат до 1 июня, а не июля. 

Раннее глава правительства Михаил Мишустин предложил просто перевести работу ЗАГСов в дистанционный режим. 

Полина ИВАНОВА

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