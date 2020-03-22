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Шпица пожаловалась на вынужденный отпуск из-за коронавируса

Шпица сбежала в горы из-за коронавируса
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка забрала с собой всю семью

Екатерина Шпица неожиданно даже для самой себя улетела на горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи вместе с сыном и родителями. Наследник звезды не ходит в школу из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом актриса рассказала своим подписчикам в "Инстаграм".

"Когда я была тут с сыном 8 марта, твердо решила, что вернемся сюда на весенние каникулы. Знать бы тогда, что вынужденное отсутствие в школе будет таким долгим!" – посетовала Шпица, которая уже некоторое время не работает из-за коронавируса. 

Знаменитость добавила, что взяла с собой все учебники – ведь ее сын занимается дистанционно. Сама же актриса учит английский язык, чтобы не расслабляться. Шпица рассказала, что ее семья уже столкнулась с приключениями. Мать артистки уронила лыжную палку, сидя на подъемнике. Впрочем, вещь быстро нашли, а сама звезда позже обнаружила пропавший телефон, который отдала администраторам.

Катается Шпица на лыжах в розово-лиловом костюме. Актриса призналась, что не ожидала от себя такого "девчачьего" цвета, но рада выбору – так ее видно издалека даже при тумане.  Подписчики удивились решению Шпицы. Кое-кто поинтересовался, действительно ли она считает, что в Сочи можно обезопасить себя.

"Полагаю, что московская тревожность сама по себе вредна для иммунитета", – ответила знаменитость.

Другие поклонники отметили, что их любимица прекрасно выглядит в этом костюме, и пожелали ей здоровья и хорошего настроения. 

Ранее Шпица показалась в обтягивающем платье. 

Полина ИВАНОВА

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