Актриса показала соски в обтягивающем наряде

Катерина Шпица прилетела в Нью-Йорк на кинофестиваль и поделилась с подписчиками в "Инстаграм" фотографией с мероприятия. На снимке актриса позирует в темных солнцезащитных очках и обтягивающем розовом платье с декольте. Лифчика на ней не было – это можно разглядеть благодаря легкой ткани наряда, через которую просвечивается грудь.

Новый кадр подписчики кинозвезды приняли восторженно. В соцсети оценили ее образ, не обделив вниманием и внешность.

"Шикарная фотка", "Прям королева", "И забыла лифчик надеть", "Екатерина, Вы супер, очень красива и очень милая девушка", "Розовый взрыв", "Похожа на львицу", "Роковая женщина", "Вау, Екатерина, как стильно", "Просто бомба", "Пожарных зовите. Срочно!" – написали в комментариях к публикации.

Катерина Шпица публикует фотографии в нарядах с декольте нечасто, отдавая предпочтение забавным или романтичным снимкам. Так, недавно актриса снялась в необычном образе на пляже – с хвостиками-пальмами. А на премии "Золотой орел" показалась с золотой лентой на лице.

Ранее она уже позировала в розовом наряде – снялась на пляже без лифчика.