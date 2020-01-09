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"Ноль смущения": Шпица засветила арбуз между ног

"Ноль смущения": Шпица засветила арбуз между ног
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Звезда села на лежак в микрокупальнике

Катерина Шпица поделилась пикантным фото, сделанным на вьетнамском пляже. Миниатюрное бикини едва прикрыло прелести артистки, а между раскинутых ног она поставила ярко-красный арбуз.

Не всем подписчикам Катерины понравился ее откровенный снимок. "Распущенность и пошлость, пардон. И ноль смущенья", "Если, честно , фото ужасное. Лучше удалите", "очень смелое фото", – возмутились недовольные.

Звезда весьма жестко ответила критикам в Инстаграм: "По-моему, большинство людей ополоумело... Что в ней смелого?!!! Купальник, положение арбуза?".

Однако большинство поклонников высоко оценили смелый образ любимой артистки: "Какая ягода", "Фото – огонь", "Эротично", "Арбуз на своем месте", "Повезло арбузу", "Просто не обращайте внимания... сколько людей столько и мнений", "Прекрасное фото... простое, без прикрас, правдивое – без фотошопа, Катюша – сама нежность". 

Ранее Екатерина Шпица без нижнего белья сразила публику наповал видом сзади.

Валентина МАЙОРОВА

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