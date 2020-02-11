Артистка показалась в легком наряде с декольте

Катерина Шпица порадовала подписчиков фотографией из путешествия. Отдохнувшая в Доминикане актриса снялась на пляже во время заката, позируя в длинном платье розового цвета с декольте. Сквозь легкую ткань наряда можно разглядеть, что на ней нет лифчика.

Снимок в розово-фиолетовых тонах в соцсети приняли восторженно. Кинозвезду сравнили с вышедшей из морской пены русалкой, а также оценили ее привлекательность и изящество.

"Вы красотка!", "Хороша чертовка", "Нежность", "Классное фото! Чудесное закатное платье", "Русалка!", "Как будто из пены морской вышла!", "Потрясающий вид", "Восхитительно. Русалка в розовом и море, браво", "Изящная", – написали актрисе в комментариях.

Откровенные снимки Катерина Шпица публикует редко, зато любит удивлять подписчиков романтичными и забавными кадрами. Так, недавно выбрала для фотографии необычный ракурс – снялась с хвостиками-пальмами.

Ранее на вручение премии "Золотой орел" актриса пришла в оригинальном черном платье с объемным воротом и сфотографировала себя с золотой лентой на носу.