Актриса поделилась оригинальным пляжным образом

Тропические каникулы Катерины Шпицы продолжаются. Отдохнув во Вьетнаме, звезда отправилась в Доминикану и сразу же порадовала поклонников новой пляжной фотографией. Артистка выбрала необычный ракурс: встала под пальмы так, что на голове у нее получилась необычная "прическа" из пальмовых листьев. Фанаты пришли в неподдельный восторг от шутки актрисы.

"Пеппи Длинный Чулок )) на первый взгляд показалось , что ты прическу сменила", "Забавные хвостики", "Такая красотка, эти ямочки на щечках сводят меня с ума", "здорово как вышло", "Ну есть же зайка!!! Прям восторг!!!!", "Первоклассница", "Бантики из пальмы", "Ушки на макушке красотка", "Рожки прикольные у тебя", "Школьница с косичками-баранками))))" – комплиментам на страничке актрисы в Instagram не было конца (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Актриса любит подчеркнуть свою чувственную внешность и всегда выбирает эффектные наряды для публичных мероприятий. Так, на вручение премии "Золотой орел" Шпица пришла в необычном черном платье с прозрачным верхом и объемным воротом.

Кроме того, Катерина регулярно делится со своими фанатами снимками из разных уголков Земли. Артистка предпочитает отдыхать в экзотических странах. Фотография Шпицы, сидящей на пляже в крошечном бикини с арбузом между скрещенных ног, вызвала бурное обсуждение в Сети.