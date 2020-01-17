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Обнаженная Шпица прилегла на песочке

Обнаженная Шпица прилегла на песочке
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда прикрыла прелести листком бумаги

Катерина Шпица уже вернулась с жарких пляжей Вьетнама в январскую Москву, но продолжает радовать поклонников своими пляжными фотографиями. На новом снимке звезда в крошечном бикини вытянулась на белом песочке, глубокомысленно глядя в камеру.

Подписчики актрисы в соцсетях с восторгом принимают ее посты – всего за час Катерина набрала почти 5 тыс. отметок "нравится". 

"Какие у вас красивые, глубокие..... , да просто бездонные глаза.... Вы фарфоровая куколка берегите себя... ", "Какая ты красивая", "Как мало сейчас таких девушек, как вы. Естественная красота, жизнерадостная, талантливая!", – написали фанаты Шпицы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Шпицу раскритиковали за слишком чувственное фото в лифчике.

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Что за дурацкая какляцкая фамилия. Вроде собачьей клички. Похоже на тупица.
Гость
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срамота
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