Лицо кинозвезда перевязала золотой лентой

Катерина Шпица показалась в новом образе на премии "Золотой орел". Актриса опубликовала два снимка в черном платье с прозрачным верхом и объемным воротом. Публикация в Инстаграм вызвала неподдельный интерес у поклонников.

На первом фото звезду сравнили с американской знаменитостью. Многие подписчики не сразу узнали актрису, отметив, что на этих кадрах она выглядит не так, как обычно.

"Вы красивая, интересная и соблазнительная", "Вы очень сексуальны", "На Миллу Йовович похожа на первом фото", "Неординарная и восхитительная красота у Вас", "Образ зрелой дамы", "Огонь-девочка!", "Такая нежная красота, очень красивый образ", "С золотой ленточкой очень интересная!", "Вы богиня", "Ух ты, жгучая", – написали Шпице в комментариях, оценив ее элегантный образ.

Один из подписчиков насчет кадра, где актриса сняла себя с золотой лентой на носу, игриво глядя вверх, спросил: "На втором фото это уже после бокала шампанского?". Она не оставила это безвнимания. "Судите по себе?" – едко ответила звезда.

Кинопремия "Золотой Орел" состоялась в эту пятницу, 24 января. Мероприятие также посетили Вера Брежнева, Кристина Асмус и многие другие известные представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Катерина Шпица порадовала поклонников жарким кадром в бикини.