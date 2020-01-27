Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Жгучая": Шпица вышла на публику в платье с прозрачным верхом

"Жгучая": Шпица вышла на публику в платье с прозрачным верхом
Екатерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Лицо кинозвезда перевязала золотой лентой

Катерина Шпица показалась в новом образе на премии "Золотой орел". Актриса опубликовала два снимка в черном платье с прозрачным верхом и объемным воротом. Публикация в Инстаграм вызвала неподдельный интерес у поклонников.

На первом фото звезду сравнили с американской знаменитостью. Многие подписчики не сразу узнали актрису, отметив, что на этих кадрах она выглядит не так, как обычно. 

"Вы красивая, интересная и соблазнительная", "Вы очень сексуальны", "На Миллу Йовович похожа на первом фото", "Неординарная и восхитительная красота у Вас", "Образ зрелой дамы", "Огонь-девочка!", "Такая нежная красота, очень красивый образ", "С золотой ленточкой очень интересная!", "Вы богиня", "Ух ты, жгучая", – написали Шпице в комментариях, оценив ее элегантный образ.

Один из подписчиков насчет кадра, где актриса сняла себя с золотой лентой на носу, игриво глядя вверх, спросил: "На втором фото это уже после бокала шампанского?". Она не оставила  это безвнимания. "Судите по себе?" – едко ответила звезда.

Кинопремия "Золотой Орел" состоялась в эту пятницу, 24 января. Мероприятие также посетили Вера Брежнева, Кристина Асмус и многие другие известные представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Катерина Шпица порадовала поклонников жарким кадром в бикини.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в сочувствии

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей