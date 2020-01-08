Актриса поделилась откровенным фото с отдыха

Екатерина Шпица, как и многие ее коллеги по цеху, проводит новогодние праздники под солнцем. На опубликованном в Instagram снимке актриса запечатлена на пляже, прикрывая судя по всему голове тело халатом.

В подписи к фотографии звезда предложила подписчикам самим придумать описание.

"Конкурс на лучшую подпись к фотографии :)"

Поклонники тут же принялись предлагать свои версии, пытаясь составить друг другу конкуренцию в остроумии.

"Блин,я чё купальник забыла одеть", "Когда хотела снять платье и вспомнила , что забыла купальник", "Прикинь, меня ЗАКАТ поцеловал на прощание)))", "Не виноватая Я))))).........", "Да бросьте, завтра в Россию?! Правда?! Мне и тут неплохо", "Да ну нафиг.....лифак сперли", "Это то чувство когда попала в сказку"

Ранее Шпица порадовала своих поклонников другим фото с отдыха. На опубликованном снимке актриса сняла себя так, что береговая линия оказалась у нее на голых плечах.