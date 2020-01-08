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Шпица на пляже прикрыла грудь платьем

Шпица на пляже прикрыла грудь платьем
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Актриса поделилась откровенным фото с отдыха

Екатерина Шпица, как и многие ее коллеги по цеху, проводит новогодние праздники под солнцем. На опубликованном в Instagram снимке актриса запечатлена на пляже, прикрывая судя по всему голове тело халатом. 

В подписи к фотографии звезда предложила подписчикам самим придумать описание. 

"Конкурс на лучшую подпись к фотографии :)"

Поклонники тут же принялись предлагать свои версии, пытаясь составить друг другу конкуренцию в остроумии. 

"Блин,я чё купальник забыла одеть", "Когда хотела снять платье и вспомнила , что забыла купальник", "Прикинь, меня ЗАКАТ поцеловал на прощание)))", "Не виноватая Я))))).........", "Да бросьте, завтра в Россию?! Правда?! Мне и тут неплохо", "Да ну нафиг.....лифак сперли", "Это то чувство когда попала в сказку"

Ранее Шпица порадовала своих поклонников другим фото с отдыха. На опубликованном снимке актриса сняла себя так, что береговая линия оказалась у нее на голых плечах. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Какая же всё таки прелесть эта дюймовочка. Так бы и носил на руках. Маленькая прелесть!
Гость
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Это что сейчас было?
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