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Шпица покружилась в платье "цвета надежды"

Шпица покружилась в платье "цвета надежды"
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa
Актриса призвала всех думать только о хорошем

Пока многие знаменитости рассказывают в соцсетях о страхе из-за пандемии, Екатерина Шпица решила опубликовать фото, где она кружится в белом платье. На снимке можно рассмотреть стройные ноги кинозвезды, которая, похоже, ничуть не переживает из-за коронавируса, хотя и осталась из-за него без работы.

"Думайте о хорошем. Не качайте маятник", – призвала актриса под кадром. И добавила: "Белый – цвет надежды".

Подписчики знаменитости, которых у нее больше 750 тысяч, благодарили ее за спокойствие и позитив, а также отметили красоту и стройную фигуру артистки. Пользователи считают, что в свои 34 года она выглядит идеально.

"Катенька, Вы великолепны! Вы очень красивая женщина! И фигурка, и на мордашку!", "Мерлин Монро нервно курит в сторонке!", "Словно белый колокольчик надежды!", "Ситуация с вирусом просто по классике про маятник... многие просто не могут не качать", – высказались они.

Ранее Екатерина Шпица часто выкладывала в социальные сети пикантные фото, за что ей и досталось от комментаторов в "Инстаграм".

Дарья ПЕТРОВА

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