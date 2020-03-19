Шпица покружилась в платье "цвета надежды"
Пока многие знаменитости рассказывают в соцсетях о страхе из-за пандемии, Екатерина Шпица решила опубликовать фото, где она кружится в белом платье. На снимке можно рассмотреть стройные ноги кинозвезды, которая, похоже, ничуть не переживает из-за коронавируса, хотя и осталась из-за него без работы.
"Думайте о хорошем. Не качайте маятник", – призвала актриса под кадром. И добавила: "Белый – цвет надежды".
Подписчики знаменитости, которых у нее больше 750 тысяч, благодарили ее за спокойствие и позитив, а также отметили красоту и стройную фигуру артистки. Пользователи считают, что в свои 34 года она выглядит идеально.
"Катенька, Вы великолепны! Вы очень красивая женщина! И фигурка, и на мордашку!", "Мерлин Монро нервно курит в сторонке!", "Словно белый колокольчик надежды!", "Ситуация с вирусом просто по классике про маятник... многие просто не могут не качать", – высказались они.
Ранее Екатерина Шпица часто выкладывала в социальные сети пикантные фото, за что ей и досталось от комментаторов в "Инстаграм".
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