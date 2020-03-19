Актриса "Ворониных" рассказала о финансовых трудностях

Екатерина Волкова пожаловалась подписчикам на ситуацию с кредитами. Знаменитость, как и многие другие люди, из-за введенного карантина не может работать. Артистка переживает за всех, кто также как и она, остался без источника дохода.

Звезда сериала "Воронины" поинтересовалась у подписчиков, что можно сделать в этой ситуации. Волкова не знает, как поступить тем, кто не подготовил себе финансовую подушку, а денег у родственников взять не может.

"Знакомые сказали, что в Италии на время карантина заморозили выплаты по кредитам для своих граждан, не знаю, правда ли это. А какие варианты есть в нашей стране в связи с данными обстоятельствами?" – интересуется артистка в "Инстаграм".

Некоторые пользователи Екатерину осудили. Они считают, что нужно быть готовым к таким обстоятельствам и всегда иметь деньги на крайний случай. Поклонники актрису, наоборот, поддерживают. Они сами оказались в такой же ситуации и надеются, что банки смогут отсрочить платежи по кредитам.

"Вы уж конечно извините, но смешно слушать от актрис, актеров, певцов и т.д., что им нечем платить по кредитам", "Не брать кредиты и жить по средствам! А сейчас надеяться, что придумают кредитные каникулы", "Я думаю, что никто не отменит реально выплаты платежей по кредиту", – прокомментировали пост Екатерины Волковой в социальных сетях.

Многие российские знаменитости пострадали из-за коронавируса. Заражений среди отечественных звезд пока нет, но многим артистам пришлось отменить свои концерты.