Любимая женщина артиста раскрыла подробности их семейной жизни

Людмила Поргина рассказала, как ей жилось с Николаем Караченцовым. Своей историей она поделилась со всей страной в эфире передачи Леры Кудрявцевой. В шоу Поргина призналась, что посвятила актеру всю свою жизнь и решилась на несколько откровений после встречи с его любовницей.

Создатели шоу "Секрет на миллион" интригуют. По их словам, Людмила Поргина впервые рассказала личные подробности своей жизни.

"За 14 лет я слышала, что я проститутка, дура, сволочь, все, что угодно. <…> Он выпивал. А когда выпивал становился невыносим.<…> В меня летели сковородки, ножи. Я с тех пор очень боюсь ножей",

– поделилась вдова Караченцова с Кудрявцевой.

Выпуск передачи, который появится в эфире 18 января, зрители ждут с нетерпением. Правда, их мнения по поводу Людмилы Поргиной расходятся. Одни считают, ее потрясающей женщиной, другие уверены, что она зря раскрывает подробности жизни с актером.

"Двойственное к ней отношение", "Жесть", "Настоящая русская сильная женщина", "Достойна восхищения и уважения!", "Весело жили", "Преклоняюсь перед этой женщиной", "Жена Караченцева ведет себя не очень вежливо и культурно", "Зачем всю семейную трагедию выливать на людей? Для чего-то вы это терпели", – высказались комментаторы в Инстаграм Кудрявцевой.

Ранее была раскрыта связь между Пугачевой и Караченцовым.