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У Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей
Фото: pixabay.com
Малышей увезли органы опеки

В семье Пугачевой случилась беда. У несчастной матери, пока та лежала в больнице, отобрали детей.

Досадная история произошла с однофамилицей Примадонны, женщиной по имени Нина. Она пожаловалась корреспонденту RT, что детей ее могли лишить в отместку из-за ссоры с местной администрации. Сейчас Следственный комитет в Челябинской области проверяет правомерность действий органов опеки. 

Всего у Пугачевой семеро детей, двое из них совершеннолетние, поэтому их оставили дома. Остальных забрали, сославшись на то, что сожитель женщины не является их законным представителем. 

"Дети плакали и кричали: "Дядя Серёжа, не отдавай нас". Сергей тоже плакал, звонил мне, говорил, что он им по документам никто и сделать ничего не может. Они запихали всех детей в машину и увезли в реабилитационный центр", – поведала душераздирающую историю Пугачева. 

Мать-одиночку пытались уговорить подписать отказ от своих чад, но она, естественно, не согласилась. Между тем, подчеркнула Пугачева, она давно требует переселения из непригодного для жизни дома. По ее словам, администрация таким образом припомнила ей обращение в прокуратуру и суд.

Однако в Министерстве социальных отношений региона заверили, что реабилитационный центр приютил ребят на время госпитализации матери. Как только ее выпишут из больницы, их вернут в родительский дом, пообещали в ведомстве.  

Ксения АНДРЕЕВА
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