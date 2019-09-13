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Лазарева похоронили вместе с Пугачевой: после жуткого ДТП разразился скандал

Лазарева похоронили вместе с Пугачевой: после жуткого ДТП разразился скандал
Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец вышел из себя после страшных сообщений

Недавно некоторые СМИ сообщили, что Сергей Лазарев разбился в автомобильной аварии. Увидев статью с громким заголовком, музыкант вышел из себя и нецензурно высказался в адрес журналистов. "Чтобы у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки!", – добавил певец.

В материале, из-за которого Лазарев разгорелся скандал, журналисты рассказывали историю о том, как артист уснул за рулем. Инцидент произошел ночью, когда певец возвращался с гастролей.

"Нога была на тормозе: в результате я покатился вперед и столкнулся с впереди стоящей машиной",

цитирует Лазарева "Собеседник".

После произошедшей ситуации артист решил больше не рисковать и стал прибегать к услугам водителя. В той аварии музыкант никак не пострадал, поэтому так и разозлился, увидев заголовок "Сергей Лазарев разбился в ДТП".

Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев не единственный артист, которого журналисты хоронят раньше времени. Сообщения о смерти Аллы Пугачевой появляются в Интернете практически каждый месяц. Информацию о гибели публиковали даже в день рождения Примадонны, выдавая праздничные фото за снимки с церемонии прощания.

Дарья ПЕТРОВА
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