"Арлекино вернулся": Пугачеву высмеяли за эксперимент

Хорошее настроение Примадонны разделили не все

Алле Пугачевой трудно отказать в позитиве и умении поражать воображение поклонников. Не изменила она себе и на этот раз – показалась в ярком наряде и явно на позитиве.

На фото в Instagram артистка с улыбкой на губах выглядит как озорная девушка. На ней оранжевый сарафан, белая блузка с коротким рукавом, на глазах – солнцезащитные очки. Примадонна засунула руки в карманы, а ноги слегка расставила.

"А жизнь продолжается. Живем дальше", – написано под кадром.

Ее слова и внешность понравились не всем. Нашлись и те, кто упрекнул и обсмеял певицу, не стесняясь в выражениях:

"Зачем... (ерундой) заниматься? Не девочка уже", "Причесать не мешает... бабулька...", "Уже не знает, как пропиариться", "Как чучело", "Арлекино вернулся", "Пластики не помогают", "Что же это за мочалка на голове?!".

Фанаты, напротив, засыпали любимицу комплиментами: "Эта женщина... Удивляет нас вот уже 70 лет", "Шикарна", "Алла Борисовна, супер выглядите!", "Какая Вы красивая", "Женщина-звезда, сказка, идеал!", "Забавный у Вас костюмчик... Вы прелесть!!", "Стиль и вкус отменный!", "Великолепная, неподражаемая", "Ух, какая... солнце!".

Не остались в стороне и знаменитости. Певицы Светлана Лобода и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), а также продюсер Яна Рудковская, композитор Игорь Николаев и другие также хвалили Примадонну.

Алла Пугачева, несмотря на возраст, бывает на светских мероприятиях и путешествует по миру. Она заметно похудела и изменила стиль в одежде – сейчас все чаще показывается в молодежных нарядах: коротких юбках и шортах, причем в светлых тонах. Недавно она восхитила фанатов естественным видом, а ранее, наоборот, испугала осунувшимся лицом и проступившими на нем морщинами.