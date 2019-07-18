Вайкуле плюнула в россиян вместе с Катамадзе

Латвийская певица поддержала грузинскую коллегу

Позиция Нино, считающей Россию врагом, видимо, пришлись по душе Лайме.

Вайкуле позвала Катамадзе на свой фестиваль в Юрмалу. Напомним, после скандала между Россией и Грузией последняя выступила с резким заявлением и отказалась выступать в нашей стране. Однако потом благоразумно удалила пост из соцсетей. Однако осадок у россиян остался.

Стоит отметить, что и в Юрмале Катамадзе придется делить сцену с нашими звездами. На фестивале будут Любовь Успенская, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и другие артисты, пишет телеграм-канал Super. Как будет себя чувствовать Нино перед оплеванной ей русскоязычной публикой, остается загадкой. Как и возможная реакция зрителей на ее появление. Фестиваль "Рандеву" пройдет с 18 по 21 июля.

Напомним, ранее сенатор Алексей Пушков предложил лишить Катамадзе возможности кормиться в России, ограничив ей въезд в нашу страну.