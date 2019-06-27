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"Балуюсь в ванной": Бледанс ожила после капельниц

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показалась в смелом купальнике после восстановительных процедур

Эвелина Бледанс поправляет здоровье в Кисловодске, не забывая делиться последними новостями о своей особе с подписчиками в Сети. Похоже, капельницы пошли на пользу организму Эвелины, и она пришла в весьма романтическое настроение.

"Принцесса идет принимать ванну", –

томно говорит в камеру Эвелина на своей страничке в Instagram. На голове у звезды в этот момент и в самом деле поблескивает золотая короная, нарисованная в мобильном приложении.

Бледанс призналась, что на отдыхе она "балуется с фильтрами и ваннами".

Не все подписчики разделили поэтическое настроение прекрасной Эвелины.

"Видно что уже не молодо выглядит", - 

написал в комментариях не в меру строгий критик. 

Однако поклонники звезды не дали в обиду свою любимицу:

"она,что скрывает,что ей 50? ВСЕМ БЫ ТАК В 50. Так Выглядить! Обожаю!", "ты себя то видел?", "Ты Очень красивая и Сексуальная Девушка На Свете, Эвелина", "отлично выглядит имея уже 2 детей, один из которых взрослых", "красивая женщина для своего возраста шикарно выглядит", "Какие 50.... 25 вам. Красоткааааа", "Я по телику узнал что вам 50,я чуть со стула не упал", "Эвелина какое у вас молодое лицо", "Есть красивые ,а есть она! Шикарная женщина!", "Эвелина как девочка выглядит!Красотка!", "Красивая! Умная! Добрая! Заботливая! Милая! Самая настоящая! МАМА!Женщина... Нет! – Шикарная женщина!", "Милота ! У вас надо по секрету выпросить рецепт вечной молодости и позитива!"(орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее звезда поделилась в Сети снимками, где она лежит на больничной койке под капельницами. Испуганные поклонники предположили, что Эвелина вслед за Бари Алибасовым выпила средство для прочистки труб. К счастью, тревога оказалась ложной.


Валентина МАЙОРОВА
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