Психотропные вещества: раскрыты результаты анализов Алибасова

После скандала с "постановочным" отравлением медики выдали полное заключение

Врачи нашли в анализах Бари Алибасова следы феназепама и хлорпротиксена. Об этом сообщил представитель артиста Вадим Горжанкин.

Копию заключения медиков от 25 июня, обнаруживших в организме Алибасова психоактивные вещества, получила редакция RNS. Горжанкин также показал копию заключения НИИ Склифосовского, врачи которого боролись за жизнь продюсера после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот".

Доктора выявили "химическое отправление прожигающей жидкостью", что привело к ожогу слизистой ротоглотки и пищевода 3-4 степени, а также желудка второй степени. До того, как Алибасов попал в больницу, врачи промыли ему желудок, в котором нашли "примесь крови".

Сейчас Алибасов продолжает приходить в себя. После того, как артист очнулся, он ничего не помнил и вызывал беспокойство своим поведением. При этом продюсер уже появился на съемках ток-шоу, где разыграл гостей. Алибасова ввезли в студию на инвалидном кресле, но потом стало понятно, что это постановка. Ефим Шифрин обвинил Алибасова в плагиате.