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"Всего избили": осунувшийся Алибасов рассказал о коме

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Слова подюсера о пережитом аде потрясли его близких и друзей

После выписки из больницы, где Бари Алибасов пробыл две недели из-за отравления жидкостью для прочистки труб, он с трудом узнает окружающих, испытывает проблемы с памятью, его речь нарушена. Телеведущий Андрей Малахов побывап в квартире заслуженного артиста, и тот рассказал о коме, в которой находился. 

"Дважды попадал в эту передрягу. Последний раз – позапозапозавчера", – несвязно сообщил о пережитом кошмаре основатель группы "На-На" во время съемки программы "Прямой эфир". И добавил:

"Так вот. Меня взяли в плен. Они меня всего избили... Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан... И все время били. Причем они бьют... такая трава ... жесткая... но следы не оставляет".

Продюсер показал, в каком положении его держали. "Их задача была – меня замучить, замучить до такой степени, чтобы я ничего не говорил. Боли такие сильные... я даже сейчас... согнуться не могу... все болит", – пожаловался он.

Во время беседы Бари Каримович выглядел не лучшим образом. Сильно ослабевший, с испариной на лбу, исхудавший и бледный, он мыл раковины и унитаз, находясь в квартире только с котом. 

Когда Алибасова спросили, помнит ли он, как, как выпил отраву у себя на кухне. Он показал – налил жидкость в стакан и, притворившись, будто сделал глоток, подчеркнул, что бутылку с ядовитым веществом сложно отличить от упаковки с соком или питьевым йогуртом, а на вопрос журналиста о неприятном запахе из стакана ответил, что выпил, не задумываясь.

Зашла речь и о сыне продюсера. Услышав, что тот начал делить деньги еще живого отца, основатель "На-На" высказался резко. Он заявил, что "вчера выгнал сына из дома", и все свое наследство завещает "добрым мирянам", передает URA.RU

Кадры этого интервью поразили многих, кто пришел в студию "Прямого эфира". Бывшая жена продюсера Виктория плакала. Не сдержалась и балерина Анастасия Волочкова. "То, что человек находится в таком состоянии, в это невозможно поверить!" – воскликнула она и, шмыгнув носом, закрыла лицо руками.

Теперешнюю супругу Бари Алибасова – актрису Лидию Федосееву-Шукшину – накануне вечером увезли в больницу. Ранее она рассказывала, что бывает у мужа в больнице постоянно и молится о его выздоровлении.

Полина ДОРОЖКИНА
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