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Шукшина спасает Алибасова от смерти

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Актриса постоянно рядом с мужем

Бари Алибасов почти две находится был в реанимации Института имени Склифосовского. Лидия Федосеева-Шукшина все время приходит к супругу, окружая его заботой и вниманием. Она верит в помощь свыше и в то, что дорогой и близкий ей человек будет жив и здоров.

"Врачи говорят, все идет по плану. Навещала супруга каждый день. Он пришел в себя. Два раза мне улыбнулся, а это хороший знак. Радости не было предела. Постоянно молюсь за него и чувствую, как бог помогает",

рассказала актриса StarHit. И добавила, что, когда муж пришел в себя после медикаментозного сна, то дважды ей улыбнулся, что порадовало ее. 

Она хочет судиться с производителями жидкости, которой отравился основатель группы "На-На". По ее словам, это "безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи", ведь "могут пострадать дети": "крышка откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде, запросто можно перепутать".

До этого Лидия Николаевна говорила, что безумно любит и ценит мужа. И заявила, что будет заботиться о нем до конца своих дней, что, собственно, и делает. 

Накануне сам Бари Каримович раскрыл правду об отравлении. В интервью Андрею Малахову он назвал свою версию случившегося, чем шокировал телеведущего.

До этого стало известно, что основатель "На-На" поправляется. Ходили слухи, что его увезут из России в Казахстан, чтобы он мог окончательно восстановиться.

Об отравлении известного продюсера жидкостью для промывки труб в последнее время говорят много. Этому были посвящают телепрограммы. Ранее в эфире программы "Пусть говорят" сын знаменитости сообщил, что отец уже несколько раз спрашивал его о поступлении в вуз, будто забыл, что ему уже 72 года, и учиться в таком возрасте поздно. 

Сейчас  отец "путешествует во времени", отметил Алибасов-младший. Также, сказал наследник, продюсер вспоминает начало романа с Федосеевой-Шукшиной, "будто вернулся в конфетно-букетный период и вновь переживает начало отношений с ней".  Молодой человек уверен, что здоровье и сознание отца нормализуются, а помочь в этом может его жена, которая не отходит от супруга и ухаживает за ним, как за маленьким ребенком. 

Алибасов пришел в себя 11 июня, о чем сообщил его сын. Тогда он ничего не помнил и вел себя, как пятилетний мальчик.  

Полина ДОРОЖКИНА
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