Истекает кровью: врачи пытаются спасти Алибасова

Нибиру
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У продюсера началось внутреннее желудочное кровотечение.
По сообщению телеграм-канала Мash, врачи пытаются справиться с ситуацией, однако состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. По данным источника, уровень гемоглобина в крови у него упал до опасного показателя – до в 80 г/л. При этом продюсер находится в коме.
СМИ дают противоречивую информацию о состоянии Алибасова. По сообщению РЕН ТВ, кровотечение удалось быстро прекратить, и жизни продюсера ничто не угрожает. Бари Каримович остается под действием обезболивающих препаратов и спит.
Ранее сегодня сообщалось, что Алибасов находится в критическом состоянии: врачи считают, что, даже если Бари Каримович очнется, он не сможет самостоятельно глотать из-за сильнейшего поражения пищевода.
Продюсер легендарной российской группы "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога – он случайно выпил средство для прочистки труб.
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