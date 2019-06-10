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"Глотать не сможет": Алибасов находится в критическом состоянии

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны новые подробности о здоровье продюсера

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне уже четверо суток, хотя сначала предполагалось, что он проспит всего два дня. Пока врачи никак не комментируют такую задержку.

"Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода",

 – цитирует пиар-директора Вадима Горжанкина РИА "Новости".

Сын продюсера обеспокоен здоровьем отца. По его словам, тот находится в очень тяжелом состоянии.

"У нас критическая ситуация с Бари Каримовичем",

сказал Алибасов-младший "РЕН-ТВ.

По словам наследника продюсер уже не находится под лекарствами, но в себя до сих пор не пришел.

"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор",

рассказал Алибасов-младший "Интерфаксу". 

Напомним, продюсер "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание.

Как пишет РИА ФАН, супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина собирает документы, чтобы подать в суд на производителя чистящего средства, которое выпил муж.

Дарья ПЕТРОВА
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