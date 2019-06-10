"Глотать не сможет": Алибасов находится в критическом состоянии

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Бари Алибасов находится в медикаментозном сне уже четверо суток, хотя сначала предполагалось, что он проспит всего два дня. Пока врачи никак не комментируют такую задержку.
"Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода",
– цитирует пиар-директора Вадима Горжанкина РИА "Новости".
Сын продюсера обеспокоен здоровьем отца. По его словам, тот находится в очень тяжелом состоянии.
"У нас критическая ситуация с Бари Каримовичем",
– сказал Алибасов-младший "РЕН-ТВ.
По словам наследника продюсер уже не находится под лекарствами, но в себя до сих пор не пришел.
"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор",
– рассказал Алибасов-младший "Интерфаксу".
Напомним, продюсер "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание.
Как пишет РИА ФАН, супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина собирает документы, чтобы подать в суд на производителя чистящего средства, которое выпил муж.
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