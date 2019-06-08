"Пока тяжелое": в больнице раскрыли тайну о состоянии Алибасова

У продюсера нет улучшений по здоровью

Бари Алибасов продолжает находиться в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи поделились подробностями о состоянии известного продюсера.

"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации",

– цитирует медиков РИА "Новости".

При этом специалисты ничего не рассказали о том, действительно ли Бари подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем ранее сообщили СМИ.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он экстренно переписал свое завещание.

Согласно новому варианту документа, Алибасову-младшему достанутся три квартиры, а Лидия Федоссева-Шукшина получит загородный участок. Жена продюсера тяжело переживает его отравление. Вчера, в день рождения Бари Каримовича, знаменитую супругу не пускали к нему, а позже и у нее пошатнулось здоровье.