Стало хуже: Алибасов перестал дышать

Состояние продюсера изменилось

Здоровье Бари Алибасова ухудшилось. Продюсер по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы, но уже не может дышать самостоятельно: его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – сообщает Telegram-канал "Mash".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он экстренно переписал свое завещание.

Согласно новому варианту документа, Алибасову-младшему достанутся 3 квартиры, а Лидия Федоссева-Шукшина получит загородный участок. Жена продюсера тяжело переживает его отравление. Вчера, в день рождения Алибасову, женщину не пускали к мужу, а после у нее самой пошатнулось здоровье.

Подливает масла в огонь звездный адвокат – Сергей Жорин. Сначала он в социальных сетях насмехался над родственниками артиста, а потом и вовсе начал шутить над его смертью, публикуя фотографии у гроба.