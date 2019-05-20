Алибасов весело рассказал о расставании с Шукшиной

Продюсер "На-На" ответил на слухи о его семейной жизни

Бари Алибасов воспринимает подобные разговоры спокойно. Он сказал, что постоянно разлучается с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Дескать, тем самым они просто дают друг другу волю.

"А мы с супругой регулярно разбегаемся!", – весело сообщил продюсер "Миру новостей". После чего, успокоив поклонников, объяснил: "Но вы не переживайте... У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга".

Супруги, по словам Бари Каримовича "два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться". Но в тот же день вечером пошли вместе в гости – они не сидят дома. Могут, "как подростки", до глубокой ночи засидеться у друзей.

"Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе. Но нужны перерывы в общении", – заявил Алибасов.

В этом нет ничего страшного, отметила семейный психолог Лина Романова. По ее словам, разлуки необходимы, "когда люди очень долго прожили вместе или очень поздно сошлись, как в случае с Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым, так как "возрастные браки складываются чаще как дружеские союзы".

О расставании Бари Каримовича с Лидией Николаевной заговорили недавно. Соседи продюсера "На-На", которые, по их словам, уже давно не видели актрису, решили, что звездные супруги разводятся. "Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались! Не появляется она у нас в последнее время", – рассказали они.

Ранее стало известно, как нежен и заботлив продюсер с женой. Актриса буквально купается в его любви и внимании. Супруг всегда рядом и поддерживает ее даже в самые трудные минуты и делит радостные, парояка вместе празднует что видно по постам в его Instagram.

Знаменитости поженились ноябре прошлого года. Об их союзе все еще судачат, и многие не верят в искренность чувств супругов, несмотря на слова Бари Каримовича о том, что такой душевной близости, доверия и искренности, как с нею, у него не было ни с кем.