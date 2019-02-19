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"Ходок, однако": муж Шукшиной засветился с молодой

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер "На-На" не теряет времени даром, пока жена в больнице

Бари Алибасов в очередной раз показался с посторонней красоткой, да еще и намного младше себя. Он без стеснения тесно прижался к груди хохочущей девицы, нежно взяв ее за руку, попозировал так фотографу и выложил готовый кадр в соцсети.

"Проверка на ощупь глубины чувств", 

– пояснил давно не молодой ловелас свое поведение. Фанаты набросились на пост сразу.

Одни восхищались продюсером. "Ох, Каримович и приколист!" Ходок однако!" "Немолодой хулиган...", "Алибасов лучший", – завалили его комплиментами.

Другие похвалили девицу: "Какая смелая барышня", "Аж зажмурилась от удовольствия! По-моему у дамы все в порядке с чувствами!".

Некоторые, правда, заметили, что мужчина невесел. "Раздраконили даму, а сами грустите, значит, не та ложка к обеду, вот с Леной Лениной вы намного веселее", – прокомментировали они. И спросили: "Как самочувствие, Бари Каримович?"

Беспокойство поклонников легко объяснить. Накануне стало известно, что во время одной из программ с продюсером "На-На" приключилось неладное. Это фото облетело соцсети.

"Внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной довели Бари Алибасова. Во время разборок родственников артистки на "Пусть говорят" Первого канала продюсеру стало плохо: из носа пошла кровь. Звезде вызвали медиков", – сообщалось под снимком.

В Сети стали говорить о редынфарктном состоянии Каримовича, юзеры даже предположили, что музыкант находится на грани, и обвинили ведущих "Пусть говорят" и "Прямого эфира" Дмитрия Борисова и Андрея Малахова в личную жизнь звездной семьи.

Выяснилось, что гости студии обсуждали скандалы в семье Шукшиных, и страсти бушевали нешуточные. В отсутствие жены разрядить накаленную до предела обстановку пытался Алибасов.

Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana

Он сказал, что его супруга одинаково любит дочерей и внуков, а также внимательно следит за здоровьем. А в этот момент у него полилась из носа кровь. Присутствующие на передаче посчитали, это произошло из-за нервного напряжения.

Скандалы по-проежнему сотрясают семью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Это связано с имуществом известной актрисы. Все началось с того, что внучка именитой актрисы Анна Трегубенко без согласия знаменитой бабушки продала ее квартиру за 7 млн рублей. 

Суды по этому делу продолжаются по сей день. При этом Лидия Федосеева-Шукшина смогла понять и простить внучку, но на остальных членой семьи это не повлияло.

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас народная артистка проходит обследование в клинике. Тем временем ее муж, как известно, от разлуки не страдает – он подобрал себе приятную компанию и позабыл о недомогании.

И это не впервые, раньше его видели в обществе прелестниц, и, как правило, довольно молодых. Неспроста Бари Каримовича часто именуют знатным бабником и женским угодником. А сам тем не менее позволил себе устроить сцену ревности...

Полина ДОРОЖКИНА
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