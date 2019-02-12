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В семье Шукшиной-Алибасова появился ребенок

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер группы "На-на" раскрыл детали важного события

Бари Алибасов стал дедушкой. Причем, несмотря на свой далеко не молодой возраст, в первый раз. Внучку знаменитости назвали Амелией, что означает "трудолюбивая". На кого она похожа, пока не ясно.

Малышка появилась на свет с ростом 52 см и весом 3 кг и 350 граммов. Счастливый папа Алибасов-младший рассказал в эксклюзивном интервью, что новорожденная "ест, как хочет", цитирует "Пятый канал". И добавил:

"С точки зрения как ее воспитывают, идеально, очень по-современному, по-модному".

Амелия родилась в середине января, о чем тогда на своей странице рассказала жена Алибасова-младшего. "Знакомьтесь, Амелия Бариевна Гришина-Алибасова... У нее взгляд как у мудрой женщины преклонных лет. Вот такой эффект на меня производит этот человечек с глубоким взглядом. И еще я чувствую, что "порвать" могу любого за нее", – поделилась ощущениями мама. 

Фамилия у наследницы на самом деле двойная. "Если она Амелия Алибасова-Гришина, она уже будет понимать, что в мире есть огромное количество вариантов. Она их будет выбирать не за той миссией, которую на нее невольно положили, а основываясь на собственном ощущении. У нее, в отличие от меня, будет выбор, как ей жить эту жизнь", – пояснил такое решение отец, ведь сам он полный тезка известного родителя, что нередко мешало.

Семья у сына знаменитости появилась недавно. Бари Алибасов – младший и телеведущая Виолетта Гришина узаконили отношения в прошлом году, как, впрочем, и сам продюсер "На-На".

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина также молодожены – они расписались в конце прошлого года. На свадьбе были только самые близкие.

Штамп в паспорте продюсера стал шестым, а у его невесты – пятым. И новоявленный муж не раз говорил, что брак с известной актрисой последний, самый счастливый, и подобного он не испытывал ни с одной из женщин. Однако в искренность их союза многие не верили и до сих пор в этом сомневаются. Даже высказывают возможные причины некоего договора знаменитостей. 

Сын даже опередил отца по числу браков. Союз с Виолеттой седьмой в его жизни, но удачным его трудно назвать.

"Виолетта из канонической, классической семьи, где семья приоритет. А я гастролер, для меня приоритет – достижения, которые я могу завоевать и принести в семью", – отметил Алибасов-младший.

Однако два раза в месяц он видится с женой, и они "пока не разводятся". Только из-за формата, "когда у папы отдельная личная жизнь, у мамы отдельная личная жизнь", у Бари Алибасова – старшего не получится часто видеть внучку: Амелия живет в Калининграде с супругой его сына.

Но знаменитый дед наверняка выделит в своем плотном рабочем графике время, чтобы встретиться с малышкой, выразил уверенность Бари-младший. И заявил:

"Моя задача – показать папе внучку. Что он захочет для нее сделать, это уже его желание".

Тем временем продюсер "На-На" уже запланировал поездку. Значит, воссоединение большого семейства обязательно состоится, и довольно скоро...

Полина ДОРОЖКИНА
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