Муж Шукшиной заигрывает с молодыми красотками

Продюсер "На-На" мастерски построил девушек

Бари Алибасов, как известно, большой любитель женщин. Он не против потискать какую-нибудь дамочку и поухаживать красиво умеет. На этот раз ловелас превзошел себя – пофлиртовал с несколькими прелестницами сразу, причем необычным способом.

Видео того, как это было, продюсер опубликовал на своей странице в Instagram. В ролике он пытается выстроить нескольких девушек в ряд. Наверное, красотки участвовали в фотосессии, а Бари Каримович помог им "занять правильную позицию в стенке".

Под кадрами Алибасов в привычной ему манере пошутил:



"У женской сборной России по футболу новый тренер – Бари Алибасов. Выстраивает стенку".

Были там и мужчины, но заправский ходок основное внимание уделил, конечно, слабому полу.

Фанаты, поинтересовавшись, "а это точно сборная по футболу", подхватили юмор продюсера. Не обошлось без комплиментов и любопытства.

"С таким тренером команда точно победит".

"Может, это какой-то особый вид футбола".

"Замечательный тренер – находчивый, требовательный, справедливый и просто гений".

"А что сборная прикрывает?"



"С таким тренером не пропадут".

"Ну значит, девочкам повезло. Раз их сам Бари тренирует".

Один из подписчиков даже потребовал: "Бари Каримович, берите в группу таких красоток!"

Не известно, как отреагирует на это продюсер, но, судя по кадрам, происходящее его увлекло.

Вот так проводит время недавний молодожен. Не успели отзвенеть свадебные колокола, как он, оставив жену, стал ухлестывать за посторонними дамами. Видно, была права дочь его нынешней супруги – известной актрисы, когда говорила о его походах налево.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года. Тогда продюсер "На-На" объяснял этот шаг тем, что они давно любят друг друга. Однако мало кто поверил в это. Обоих супругов обвинили в обмане. И даже после того как парочка в свадебном путешествии побывала, их браку не сулили ничего хорошего. И причины для этого были.