Шукшина прижалась к чужому мужу

Супруг застал актрису в пикантный момент

Лидию Федосееву-Шукшину поцеловал посторонний и достаточно знаменитый представитель сильного пола. Она же совсем не была против такого проявления чувств. Зато муж – продюсер "На-На" Бари Алибасов – дал понять, что недоволен этим. Он опубликовал фото, на котором показана его супруга с ее воздыхателем, и возмутился.

"Вы только посмотрите, как она прильнула к Юлию Гусману",

– отметил благоверный актрисы под кадром. А затем грозно предупредил:

"Юлик, все! Ты труп!"



Шукшина попалась супругу на глаза не с кем иным, как со знаменитым режиссером, телеведущим и артистом Юлием Гусманом. Их объятие с поцелуем были дружественными.

Поклонники не без удовольствия поделились впечатлениями от поста. Одни успокаивали эмоционального Алибасова. "Просто Юлик плохонько уже видит. Лидия решила к нему поближе подойти и присмотреться", "Думаю, Юлик уж не представляет опасности, не парься", "Да ладно вам, Бари Каримович, это ж ради пиара! С Вас берет пример! Актриса еще та! Молодец!" – пояснили они.

Другие, подхватив тон продюсера, шутили: "Какой вы, однако, ревнивый!", "Мстя Ваша страшна", "Б.К. аж на 20 лет помолодел! Увидев происходящее", "И сладкая серьезная месть будет от вас Юлию Гусману", "Бари Каримыч, тюрьма и Вы не совместимы, отпустите с миром, хи-хи", "Да ладно, от объятий обычно все живы остаются", "Как она посмела, да еще и при Вас?"

Некоторые осыпали актрису комплиментами. "Молодец, женщина! Красава!", "Да ее на всех вас хватит! Еще и останется...", "Так она еще та у Вас!", "Роковая женщина!" – заявили такие.

Остальные похвалили обоих молодоженов: "Старики-разбойники просто!", "Молодцы, не теряете чувство юмора", "Приколисты!", "Душой молоды, а это главное!", "Они всего разочек, позвольте насладиться", "Бари Каримович, не ревнуйте. Лидия Ваша навеки", "Бари Каримович никому заскучать не дает! Талант!"

Бари Алибасов стал мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной недавно. И после этого нередко подшучивает над супругой, а она совсем не обижается на него за это.

Продюсер группы "На-На" и известная актриса поженились в ноябре прошлого года. До этого их давно связывали тесные и не только дружеские отношения.

Об этом браке говорят до сих пор, и многие не верят в искренность чувств новоявленных супругов, несмотря на то что Бари Каримович почти сразу после свадьбы признался, что такой душевной близости, доверия и искренности, как с нею, у него не было ни с кем.

Большинство поклонников заявили, что это не более чем пиар, а некоторые просто раскритиковали немолодых артистов за странное решение. Продюсеру даже пытались придумать другую супругу. А он тем временем устроил свадебное путешествие.