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Родня довела: Шукшина попала в реанимацию

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Народную артистку увезли в больницу с острым инфарктом

Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером в воскресенье, 24 февраля. Она жаловалась на боли в груди.

Приехавшая по вызову бригада "скорой помощи" госпитализировала актрису. Сейчас врачи  борются за ее жизнь. Народная артистка РСФСР находится в реанимации, сообщает "Пятый канал". Другие подробности пока не известны.

Между тем в середине февраля сообщалось о том, что артистке стало плохо после очередной семейной ссоры, из-за чего она якобы попала в больницу. Тогда супруг Лидии Николаевны – продюсер группы "На-На" Бари Алибасов – заявил, что актриса всего лишь "проходила в клинике профилактический осмотр, она тщательно следит за здоровьем".

Они поженились ноябре прошлого года. Счастливую семейную жизнь Лидии Николаевны омрачали скандалы в ее семье. Мало того, что дети артистки не общались друг с другом, так еще и ее любимая внучка  Анна Трегубенко продала питерскую квартиру бабушки без ведома той. Наверное, все эти дрязги с родственниками негативно отразились на здоровье звезды экрана.

Лидия Федосеева-Шукшина я дочкой Марией. Фото: www.globallookpress.com

О свадьбе актрисы судачат до сих пор. Многие не верят в искренность чувств новоявленных супругов, несмотря на то что Бари Каримович почти сразу после свадьбы заявил, что такой душевной близости, доверия и искренности, как с нею, у него не было ни с кем.

Большинство поклонников заявили, что это не более чем пиар, а некоторые просто раскритиковали немолодых артистов за странное решение. Продюсеру даже пытались придумать другую супругу. А он тем временем устроил свадебное путешествие.

Лидия Федосеева-Шукшина за свою карьеру сыграла почти в 90 фильмах, среди котрых "12 стульев", "Хождение по мукам", "Петербургские тайны", "Вам и не снилось", "Калина красная", "Печки-лавочки" и многих других.

Полина ДОРОЖКИНА
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