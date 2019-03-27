Муж выведет разбитую Шукшину в свет

Продюсер "На-На" нежен и заботлив с женой

Лидия Федосеева-Шукшина буквально купается в любви и внимании Бари Алибасова. Это отчетливо видно на снимках, которые супруг народной артистки сегодня опубликовал в соцсети. Все проблемы со здоровьем у немолодой актрисы уже позади, хотя и оставили небольшой отпечаток – женщина еще бледна после того, что испытала.

Звезду выписали из больницы, она находится дома. А муж показал, с какой нежностью относится к ней. На одном кадре супруги нежно обнимаются, на другом – весело смеются, сидя за столиком.

"Очередное обследование Лидии Николаевны Шукшиной прошло благоприятно. Послезавтра идем с Лидой в театр",

– не без удовольствия сообщил продюсер "На-На" под фото.



Фанатки Алибасова неоднозначно отреагировали на снимки. Некоторые в очередной раз выразили сомнения в искренности чувств двух знаменитостей:

"Очередные "рисовки" на камеру... противно смотреть...", "Мало того... не верится, что он весь такой эпатажный... и Лидия Николаевна...", "Если честно, не верю. Бари Каримович добрый, мог просто Шукшину пожалеть.

Но не все поклонницы были так категоричны.

"Как раз-таки думаю, это ее всегда в нем и привлекало. Ну и вообще он мне кажется прямо камнем или стеной, за которой не страшно...",

– отметила одна из них. А другая попросила:

"Барик, не превращайтесь раньше времени в дедушку, Вам это не идет, вы для меня еще мальчик".

Остальные пользователи Instagram порадовались за Лидию Андреевну и Бари Каримовича.

"Молодцы! Крепкого здоровья вам вместе", "Гармоничная пара", "Как я за вас рада!.. будьте счастливы и берегите друг друга",

– восхитились они супругами и пожелали им здоровья, счастья, а также "многая и благая лета".

В конце февраля почитателей таланта народной артистки встревожила новость о том, что она попала в больницу с инфарктом. К счастью, это оказалось ошибкой, актриса всего лишь проходила плановое обследование.

Чуть ранее сообщалось, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо после очередной семейной ссоры, и ее госпитализировали. Тогда супруг кинозвезды заявил, что она всего лишь "проходила в клинике профилактический осмотр, она тщательно следит за здоровьем".

Семейную жизнь народной артистки омрачали скандалы с родными. Ее дети не общались друг с другом, а любимая внучка продала питерскую квартиру бабушки без ее ведома. Все эти неприятностии с родственниками неважно отражались на здоровье пожилой жещины.



Лидия Андреевна и Бари Каримович поженились в ноябре прошлого года. Этот брак, для многих ставший очень неожиданным, долго обсуждался. Некоторые и тогда, и до сих пор предполагают, что актриса и продюсер устроили свадьбу ради пиара. Хотя Алибасов говорил, что такой душевной близости, доверия и искренности, как с этой женой, у него не было ни с кем.

Некоторые поклонники критиковали немолодых артистов за странное, на их взгляд, решение. Мало того, продюсера и с молодками подлавливали, и другую супругу ему придумывали. А он показывал, как внимателен к жене – на свадебное путешествие за границей не поскупился и даже немного ревновал...