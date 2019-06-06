Сердце 80-летней актрисы не выдержало отравления мужа

У Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезно пошатнулось здоровье после известий о приключившейся беде с ее супругом. Следом за Бари Алибасовым артистка попала на больничную койку, поведала личный врач продюсера Марият Мухина, у которой наблюдается и его жена. В откровенном разговоре с журналистами медик призналась, что у Лидии Николаевны слабое сердце.

"Чуть что – сразу просыпается мерцательная аритмия",

– пояснила доктор, напомнив, какое несчастье случилось в семье 80-летней актрисы. Она очень взволнованна из-за мужа, который находитсяв реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

Правда, есть и еще одна причина, по которой у Федосеевой-Шукшиной защемило сердце. По слухам, беспокойство могла спровоцировать новость о переписанном завещании. Как пишет "Комсомольская правда", поговаривают, что жена создателя "на-найцев" не упоминается среди наследников.

А вот своим сценическим детям Бари Каримович отписал все права на песни. Они им достанутся лишь после его смерти. Всего же в документе фигурируют 4 человека, сообщили музыканты.

"Не спешите его хоронить",

– попросили они.



72-летний музыкальный продюсер по ошибке глотнул жидкости для очистки труб, напоминает "Подмосковье сегодня". Из-за своей невнимательности Алибасов получил ожог пищевода, дыхательных путей и желудка. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.