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У Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезно пошатнулось здоровье после известий о приключившейся беде с ее супругом. Следом за Бари Алибасовым артистка попала на больничную койку, поведала личный врач продюсера Марият Мухина, у которой наблюдается и его жена. В откровенном разговоре с журналистами медик призналась, что у Лидии Николаевны слабое сердце.
"Чуть что – сразу просыпается мерцательная аритмия",
– пояснила доктор, напомнив, какое несчастье случилось в семье 80-летней актрисы. Она очень взволнованна из-за мужа, который находитсяв реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.
Правда, есть и еще одна причина, по которой у Федосеевой-Шукшиной защемило сердце. По слухам, беспокойство могла спровоцировать новость о переписанном завещании. Как пишет "Комсомольская правда", поговаривают, что жена создателя "на-найцев" не упоминается среди наследников.
А вот своим сценическим детям Бари Каримович отписал все права на песни. Они им достанутся лишь после его смерти. Всего же в документе фигурируют 4 человека, сообщили музыканты.
"Не спешите его хоронить",
– попросили они.
72-летний музыкальный продюсер по ошибке глотнул жидкости для очистки труб, напоминает "Подмосковье сегодня". Из-за своей невнимательности Алибасов получил ожог пищевода, дыхательных путей и желудка. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.
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