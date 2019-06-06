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"В сознание не приходил": стала известна правда о состоянии Алибасова

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Свой день рождения продюсер проводит в медикаментозном сне

Сегодня появилась информация о том, что состояние Бари Алибасова тяжелое, но стабильное. Артист находится в сознании и даже смог переписать завещание. Однако сын знаменитости опровергает эту информацию. По его словам, он не приходил в себя с вечера 5 июня и будет спать еще несколько дней из-за лекарств.

"Он спит со вчерашнего [вечера], я вышел из его палаты час назад. Он со вчерашнего вечера в сознание не приходил. Я у него вчера был, он спать лег и в ближайшие два дня, скорее всего, не проснется, он под лекарствами",

сообщил Daily Storm Бари Алибасов-младший.

Информацию подтверждают участники группы "На-На", они надеялись поздравить продюсера с 72-летием.

Ранее источники сообщали, что Бари Алибасов решил срочно переписать свое завещание. Как пишет "ФедералПресс" сыну знаменитости достанутся 3 квартиры в элитном комплексе. Группа "На-На" получи все права на песни и название коллектива. Супруга артиста Лидия Федосеева-Шукшина станет обладательницей загородного участка и ценных бумаг.

По данным "МК", 4 июня Алибасов занимался созданием новой песни в своей студии. Телефонный разговор и приглушенный свет дезориентировали артиста – он выпил средство для чистки труб, приняв его за воду.

Мужчина сразу почувствовал неладное и сообщил об инциденте своим помощникам. В больнице ему диагностировали максимальную степень ожога. Тяжелое состояние продюсера повлекло за собой многочисленные слухи о его смерти. Врачи считают, что у Бари Алибасов есть все шансы выжить, но восстанавливать здоровье ему придется ни один год. 

Дарья ПЕТРОВА
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