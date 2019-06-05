Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ похоронили Бари Алибасова

В ряде изданий появилась шокирующая информация

СМИ рассказали о смерти Бари Алибасова. Эту трагичную новость сообщил первым в телеграм-канале Сергей Минаев и Mash. Также информацию опубликовал сайт радиостанции "Говорит Москва". 

При этом пресс-секретарь продюсера группы "На-на" Вадим Горожанкин опроверг это сообщение в разговоре с журналистами телеканала "360", назвав его "бредом". По его словам, 6 июня он даст полноценное интервью о состоянии артиста, который на днях оказался в больнице из-за отравления. 

Однако спустя время Сергей Минаев принес свои извинения перед близкими и родственниками Алибасова за то, что распространил эту информацию. 

Артист попал в реанимацию НИИ имени Склифософского, случайно выпив жидкость для промывки труб и получив химический ожог.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей