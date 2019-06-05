СМИ похоронили Бари Алибасова

В ряде изданий появилась шокирующая информация

СМИ рассказали о смерти Бари Алибасова. Эту трагичную новость сообщил первым в телеграм-канале Сергей Минаев и Mash. Также информацию опубликовал сайт радиостанции "Говорит Москва".

При этом пресс-секретарь продюсера группы "На-на" Вадим Горожанкин опроверг это сообщение в разговоре с журналистами телеканала "360", назвав его "бредом". По его словам, 6 июня он даст полноценное интервью о состоянии артиста, который на днях оказался в больнице из-за отравления.

Однако спустя время Сергей Минаев принес свои извинения перед близкими и родственниками Алибасова за то, что распространил эту информацию.

Артист попал в реанимацию НИИ имени Склифософского, случайно выпив жидкость для промывки труб и получив химический ожог.