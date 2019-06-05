Муж Шукшиной выпил яд

Продюсера "На-На" доставили в больницу

Бари Алибасов отравился. Он находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной сильный химический ожог, ему оказывают необходимую помощь.

Накануне вечером продюсер случайно выпил жидкость для промывки труб "Крот", приняв ее за воду. Стакан с веществом стоял на столе в его квартире в Мерзляковском переулке. Мужчина решил, что в ней вода и сделал большой глоток, сообщили источники в "скорой" корреспонденту сайта "Комсомольская правда".

Сын Бари Каримовича рассказал, что отец "госпитализирован, его "здоровью ничего не угрожает". Врачи оказывают всю необходимую помощь и "говорят, что вс" будет хорошо", "проводятся анализы", добавил Алибасов-младший, передает RT.

Медики спасали Бари Каримовича почти два часа. Потом его отвезли в институт Склифосовского. Там установили, что у продюсера ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Близким Алибасова отдали его вещи, а самого артиста оставили в больнице.

"Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение, сейчас или на девятый – десятый день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока", – сказал врач, передает "КП".

По словам концертного директора Бари Каримовича, "вроде бы все нормально уже". Виталий Фроликов, который сейчас не в Москве, заявил корреспонденту "Вечерней Москвы", что "если бы было что-то серьезное", он бы знал.

Бывший солист группы "На-На" Владимир Политов, который также не в Москве, рассказал "КП", что вместе с Бари Каримовичем в реанимации дежурит его помощник Сергей, который, похоже находился у продюсера дома, когда все произошло. Жены Алибасова в больнице нет, она отключила телефон.

У Алибасова не было постоянного мажордома, и оставить стакан с "Кротом" на столе мог он сам. "Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть", – отметил музыкант.

О том, как может навредить организму человека жидкость для промывки труб, сообщил "Пятому каналу" доктор химических наук Игорь Родин. "Зависит от количества: если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно", – пояснил он.

Ранее Бари Алибасов накануне выложил в Instagram фото с Лидией Федосеевой-Шукшиной, под которым написал: "На первом международном кинофестивале "Герой и время". Супруги выглядели довольными и веселыми. Ничего не предвещало беды.

"Вы оба очень приятные люди, живите друг для друга.годы уходят не вернуть ничего", "Прекрасны оба", "Радуюсь за вас... Будьте счастливы", "Здоровья и счастья Вам! Живите долго!", "Такие позитивные, молодцы ", "Браво", "Какие вы классные!", "Пусть у Вас будет мир и лад, и не одинокая старость", – откликнулись поклонники.

Узнав о ЧП, фанаты пожелали продюсеру: "Дай вам бог поправиться, Бари Каримович!", "Скорейшего выздоровления!"