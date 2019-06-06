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Выпивший яд Алибасов срочно переписал завещание

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, кому достанется роскошное наследство продюсера

Находясь в больнице, Бари Алибасов решил изменить завещание. По новой версии документа, сыну знаменитости достанется элитная недвижимость в Москве. В девятикомнатной квартире площадью 220 кв.м сделан дорогой ремонт, вдобавок наследник получит еще две квартиры меньшей площади в этом же доме. Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому".

Свое творческое наследие он завещает группе "На-на", которая станет единственным правообладателем всех песен, пишет Telegram-канал "Раньше всех".

Ранее адвокат артиста Сергей Жорин поделился подробностями первого варианта документа. Звездный юрист рассказал, что семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором упомянул и его.

"Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал",

написал Жорин в социальных сетях.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Известно, что продюсер находится в сознание и может дышать самостоятельно, но врачи уверены, что на восстановление могут уйти годы.

В четверг, 6 июня, продюсер встречает свой 72-й день рождения в палате. Его супругу Лидию Федосееву-Шукшину к нему не пускают, опасаясь, что мужчина может переволноваться. 

Дарья ПЕТРОВА
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