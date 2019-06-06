К обколотому Алибасову не пускают жену

Заслуженный артист встретит день рождения в больнице

В четверг, 6 июня, Бари Алибасову исполняется 72 года. Но в ближайшее время отпраздновать дату продюсеру не удастся: со здоровьем у него дела по-прежнему обстоят неважно.

Он расстроен, и совсем не тем, что накануне сообщили о его смерти. Артист пригласил на день рождения помощника и жену – актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Но заведующий токсикологического отделения реанимации НИИ имени Склифосовского, где находится знаменитый именинник, решил не пускать их в палату. По мнению врачей, продюсеру нельзя волноваться, передает телеграм-канал Baza.

Бари Каримович находится в тяжелом состоянии, но в сознании и дышит самостоятельно – никакой комы. О том, что некоторые успели его похоронить, он знает и даже горько пошутил по этому поводу, пишет телеграм-канал "112".

Ранее стало известно, что три дня Алибасову будут колоть обезболивающие, а потом, возможно, проведут операцию. Об этом рассказал солист группы "На-На" Владимир Левкин.

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", – сообщил он Агентству городских новостей "Москва".

В то время пока врачи думают, как дальше лечить Бари Каримовича, некоторые СМИ и известные люди, заявили о его смерти. Эту информацию уже опровергли близкие продюсера.

Бывшая жена создателя "На-На" Лилиана-Виктория Максимова также подтвердила, что он жив. "Все, что пишут про его смерть, слава богу, неправда", – ответила актриса и певица на вопрос корреспондента "МИР24".

И добавила, что "сейчас он в больнице, в реанимации". Женщина собирается навестить экс-супруга: "днем, в определенное время, вроде бы обещали пропустить близких". Лилиана-Виктория очень переживает и надеется на лучшее. "Он наша вселенная. Мы не представляем, как без него жить", – сказала в заключение Максимова.

Накануне многих потрясла новость о том, что продюсер выпил жидкость для прочистки труб. Его сразу госпитализировали. Врачи поставили диагноз – "ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей".

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Б.Алибасов родился 6 июня 1947 года. Его знают как основателя и руководителя групп "На-На" и "Интеграл".