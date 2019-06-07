Снимки музыкантов "На-На" у гроба продюсера шокировали публику

Фото похорон Бари Алибасова выложил в Instagram его адвокат Сергей Жорин. Подписчики отреагировали по-разному.

В кадрах артисты "На-На", одетые во все черное, стот у гроба отца-основателя группы, скорбно склонив головы.

"Жизнь разделилась на две части. До "Крота" и после!", – написал юрист. И, добавив, что "рано похоронили Алибасова – он еще всех вас переживет", уточнил: на снимках – репетиция похорон продюсера, которую тот провел семь лет назад.

"А в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте... Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье", – напомнил адвокат. После чего заключил:

"Будь здоров Бари... С днем рождения💐. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с "Кротами". Без тебя грустно".

В соцсети забушевали страсти. Мнения пользователей разделились. Одни были потрясены увиденным и упрекнули Жорина:

"Кадры, конечно, жуткие (я про гроб)", "А ведь ваша фраза на всех ток шоу – "жду не дождусь". Понятно, что в шутку, но как-то грустно...", "Сергей, у человека проблемы со здоровьем, в сон положили, а Вы тут шутить изволите...".

Другие стали обсуждать случившееся с Алибасовым. "Скорее бы все наладилось, вчера написали, что он умер,мне аж дурно стало... хорошо, что неправда!!!!!Такой мужик классный,и юмор у него что надо!", "Это страшная трагедия, как врач говорю. В лучшем случае ждут годы мучительной реабилитации. Пожелаем Каримычу восстановления и силы духа, у него впереди тяжелый путь", "Бари поправится, есть друзья, такие как Вы, которые столько добрых слов пишут в его адрес! Есть у него Лидия Николаевна, поэтому, верю: Бари будет с нами, но не время еще...", "Скорейшего выздоровления... Долгих счастливых лет жизни! Очень легкой реабилитации!!! Пусть здоровье быстрее восстановится", – написали они.

Накануне стало известно, что после известий о приключившейся с продюсером беде у его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезно пошатнулось здоровье. Она тоже попала в больницу.

Ранее сын артиста рассказал, что Бари Каримович с вечера 5 июня находится в медикаментозном сне и будет спать еще несколько дней. Его слова подтвердили и солисты группы "На-На", которые хотели, но не смогли поздравить продюсера с 72-летием.

До этого поступила информация, что Бари Алибасов, находясь в больнице, переписал составленное 7 лет назад завещание, в котором был указан и его адвокат. "Конечно, не все его желания вписывались в структуру нашего российского законодательства... Но все, что можно было, все было вписано", пояснил телеканалу "360" Жорин.

Алибасова госпитализировали после того как он получил сильный химический ожог, выпив вместо воды жидкость для промывки труб. Врачи предупредили, что на восстановление здоровья у продюсера могут уйти годы.

Свой 72-й день рождения Бари Каримович встретил в реанимации. Жену к нему не пускали, опасаясь, что он может переволноваться.