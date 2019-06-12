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"Ведет себя, будто ему 5 лет": сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
В соцсетях он признался, что у продюсера "На-На" пока наблюдаются проблемы с памятью

 Бари Алибасов продолжает находиться под присмотром врачей, но уже вышел из медикаментозного сна. Об этом рассказал в своем Instagram сын знаменитости.

Как отметил Алибасов-младший, "казать что нет опасности для жизни пока нельзя".

По его словам, отец даже "не помнит", что он Бари Алибасов.

"Ведёт себя будто ему 5 лет. Надеюсь, это временно", -– написал сын в соцсети и выложил селфи с продюсером из больницы.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали после сильного химического ожога. Он получил его, перепутав воду и средство для чистки труб. После этого появилось много слухов относительно состояния знаменитости. Так, ряд СМИ сообщал о смерти продюсера и о том, что он оперативно переписал завещание.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина может подать в суд на производителя чистящего средства.

Андрей ДОВЛАТОВ
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